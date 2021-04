Ecole à la maison : le casse-tête des parents commence!

Pas de stress à avoir, c'est le conseil de Marie-Paule Laprevote, psychopédagogue et spécialiste des questions de parentalité à Laval. Pas de stress à avoir car l'école à la maison déjà ne va durer que 4 jours et puis "les parents ne sont pas enseignants, sauf cas particulier, il s'agit plutôt de distinguer les rôles, _on ne demande pas aux parents de devenir enseignants_, alors quel rôle on peut avoir? déjà ce n'est pas le même scénario que l'an dernier, car là c'est seulement 4 jours d'école, après il y a deux semaines de vacances, puis les plus petits reprennent le chemin de leurs établissements scolaires."

Il faut accompagner son enfant

La situation est très différente pour chaque foyer, 1 tiers des familles sont monoparentales, donc certaines mamans ou papa doivent jongler seuls entre des enfants de différents âges et donc de différents niveaux scolaires, rien à voir si on est 2 et que l'on peut donc se répartir les tâches "le plus difficile, c'est quand on a un enfant de moins de 3 ans et qu'on est seul, si on est deux à la maison, et qu'on a par exemple un travail administratif, peut-être le faire le soir pendant que le papa joue avec les enfants, et puis il y a des enfants qui sont très autonomes qui peuvent jouer seuls et d'autres qui sont très sollicitant. Concernant le travail scolaire, on peut jeter un œil, demander à l'enfant d'expliquer ce qu'il a à faire, lui dire d'aller travailler seul dans sa chambre et lui dire qu'on vérifiera plus tard."

Savoir lâcher du lest

En temps normal, il faut limiter les heures passées devant les écrans mais pendant ce confinement, il faut se souvenir que c'est le seul moyen pour nos enfants de communiquer avec leurs amis : "nos ados ont besoin d'être connectés, ils sont isolés par la situation, ils ont besoin d'échanger avec leurs amis, donc il faut savoir lâcher du lest là-dessus." conseille Marie-Paule Laprevote.