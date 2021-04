École à la maison : le Cned à nouveau victime d'attaques informatiques

L'école à distance, déjà très difficile mardi et mercredi à cause de surcharges sur les sites et d'attaques informatiques contre la plateforme "Ma Classe à la maison" du Cned, est à nouveau perturbée ce jeudi.

Le Cned a annoncé sur Twitter qu'il était à nouveau victime d'attaques informatiques depuis la nuit de mercredi à jeudi. Le Centre d'enseignement à distance assure que toutes ses équipes sont mobilisées pour rétablir la situation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De nombreux internautes font à nouveau état de problèmes de connexion ce jeudi matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une enquête ouverte par me parquet de Paris

Mercredi, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris suite aux attaques dont a été victime le CNED mardi.