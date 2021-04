Piratage et bugs : le retour de l’école à la maison difficile dans plusieurs régions

Alors que des millions d'élèves reprennent l'école à distance ce mardi matin, l'accès aux outils permettant aux parents d'assurer les cours de leurs enfants est perturbé. Le site du CNED a en effet été victime d'une attaque informatique ce mardi, alors que dans au moins six régions, les Espaces numériques de travail sont partiellement ou totalement inaccessibles car surchargés.

"Ma classe à la maison" victime d'une attaque informatique

Le site du CNED "Ma classe à la maison" a été victime d'une "attaque informatique" ce mardi, a indiqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer à franceinfo. Il y a eu "des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger pour empêcher les serveurs de fonctionner. Le travail technique est en train d'être fait pour rétablir cela", a précisé le ministre. Selon Jean-Michel Blanquer, cette attaque "ne touche pas tout le monde partout". Il "espère que techniquement, ça va être rétabli dans la journée".

Les Espaces numériques de travail perturbés dans au moins six régions

Ce mardi matin, dans au moins six régions selon le syndicat Snes-FSU, il est également impossible de se connecter aux Espaces numériques de travail, les ENT, qui dépendent des collectivités locales. Le principal syndicat du secondaire a répertorié des ralentissements ou une paralysie totale du serveur dans les régions Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, en Normandie, dans le Centre et le Grand Est.

La région Île-de-France confirme à France Bleu Paris de gros problèmes sur l'ENT destiné aux lycées, "monlycée.net", qui n'aurait pas supporté le grand nombre de connexion, et évoque également un lien avec l'incendie du data-center OVH, près de Strasbourg en mars dernier.

Jean-Michel Blanquer a indiqué à franceinfo que ces ENT "dépendent d'un opérateur qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelque temps (l'opérateur OVH, ndlr) , qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexions ce matin." "J'espère que les collectivités locales concernées vont pouvoir, avec les opérateurs privés, rétablir très vite cette connexion. En tout cas, le système d'enseignement à distance était fait pour fonctionner", a précisé Jean-Michel Banquer, qui assure que "dans les autres régions de France ça fonctionne".

On se retrouve exactement dans la même situation que l'an dernier, on a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée - Sophie Vénétitay, du syndicat Snes-FSU

"Ce matin, nous avons identifié des problèmes de connexion en Ile-de-France, dans le Grand-Est, en Normandie, vers Orléans-Tours.. et sur le site virtuel du Cned",_ a déploré auprès de l'AFP Sophie Vénétitay, du syndicat Snes-FSU, le premier du secondaire. "On se retrouve exactement dans la même situation que l'an dernier, on a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée. Il y a beaucoup de colère et d'amertume", a-t-elle ajouté.

"L'impossibilité d'utiliser les outils institutionnels aux premières heures de cette nouvelle période d'enseignement à distance risque d'aggraver encore le décrochage", a réagi Sud Education dans un communiqué.

De nombreux parents et professeurs déplorent également l'inaccessibilité des sites ce mardi.

Les cours assurés sur France 4

Le ministre a rappelé que les familles peuvent consulter des ressources disponibles sur le site Internet de l'Education nationale. Les cours de Lumni, la plateforme en ligne et diffusée principalement sur France 4, reprennent également ce mardi. Les matinées sont consacrées aux cours pour les primaires, les après-midi aux collégiens, et les cours pour les lycéens ont lieu à partir de 16h.

Au moins trois semaines sans présence physique dans les établissements scolaires

Les établissements scolaires sont fermés depuis vendredi soir et les vacances de printemps ont été unifiées dans tout le pays à partir du 12 avril, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.