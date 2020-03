École à la maison : quand se connecter pour éviter les bugs en Creuse ?

L'école à la maison, c'est bien, mais quand l'espace numérique de travail (ENT) ne bogue pas, c'est encore mieux. Depuis la fermeture de tous les établissements scolaires en Creuse pour limiter la propagation du coronavirus, la plateforme numérique gérée par le département et son partenaire Kosmos prend le relais pour connecter parents, enseignants et élèves.

En Creuse, quinze collèges et quinze écoles primaires utilisent ce dispositif pendant l'épidémie pour mettre en ligne les cours, devoirs, exercices et bulletins de notes. Le nombre de connexions a explosé en quelques jours : 12 000 connexions quotidiennes, contre 3 500 en temps normal.

Pour éviter de saturer les réseaux, le département conseille de se connecter avant 8h30 et après 17h pour les parents ; entre 8h30 et 17h pour les élèves. Évitez aussi d'envoyer une foultitude de messages et de pièces jointes ou d'avoir plusieurs sessions ouvertes au même moment, et pensez à vous déconnecter à la fin de la journée.