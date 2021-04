École à la maison : une enquête ouverte après les attaques informatiques subies par le CNED

Après le démarrage très difficile de l'école à distance mardi, en raison de surcharges et d'"actes délibérés de malveillance" sur la plateforme numérique du CNED "Ma classe à la maison", une enquête a été ouverte ce mercredi par le parquet de Paris, révèle franceinfo.

Les prestataires qui gèrent par ailleurs les Espaces Numériques de Travail, saturés mardi, assurent tout faire pour améliorer la situation ce mercredi.

Une enquête ouverte pour "accès frauduleux" et "entrave au fonctionnement" du système

La section cybercriminalité du parquet de Paris a donc ouvert une enquête ce mercredi après les attaques informatiques subies par le CNED et sa plateforme "Ma classe à la maison" ce mardi, qui ont perturbé le lancement de l'école à distance, en plus de surcharges sur les sites.

L'enquête est confiée à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Elle est ouverte pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé" et "entrave au fonctionnement d'un tel système".

Le CNED a porté plainte après "plusieurs dizaines d'attaques"

Dans un communiqué, le Cned avait indiqué mardi soir son intention de "déposer plainte", "devant ces actes délibérés de malveillance". Il évoquait notamment "plusieurs dizaines d'attaques envers le site de continuité pédagogique 'Ma Classe à la Maison', qui n'ont pu être totalement bloquées par l'opérateur". Selon le Cned, "l'ensemble des éléments techniques liés à ces cyberattaques ont été transmis à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi)".

Le fonctionnement du CNED et des ENT toujours perturbé ce mercredi

Le fonctionnement de la plateforme "Ma classe à la maison" est toujours perturbé ce mercredi, indiquent plusieurs élèves, parents et professeurs sur les réseaux sociaux.

Les Espaces Numériques de Travail, les ENT, ainsi que Pronote restent également perturbés ce mercredi, selon plusieurs témoignages, notamment ceux d'enseignants syndiqués, sur les réseaux sociaux.

Les prestataires des ENT promettent d'"améliorer la gestion de l'affluence"

Invitée sur franceinfo ce mercredi, Esther Baumard, directrice des opérations à Open digital éducation, principal prestataire en charge des plateformes de l'éducation à distance, a assuré : "On a travaillé toute la journée" de ce mardi "et toute la nuit pour trouver des solutions pour que la journée d'hier ne se reproduise pas". Open digital éducation équipe plus de 13.000 établissements scolaires en France. La directrice des opérations promet d'"améliorer la gestion de l'affluence" avec "un système de files d'attente" et une déconnexion automatique des utilisateurs non actifs.

Ce mardi, "on a connu une très forte saturation de nos plateformes liée à un nombre très important de connexions sur une plage horaire très concentrée", a-t-elle précisé. L'opérateur avait pourtant "triplé la capacité de ses plateformes" depuis un an.