Ecole de la deuxième chance : "aider des jeunes qui ont perdu confiance" pour le directeur de l'établissement

Une deuxième chance pour les jeunes décrocheurs, ceux sans diplômes qui ont quitté le système scolaire. À Niort, Angoulème et Châtellerault, une école de la deuxième chance (E2C) accompagne les jeunes de 16 à 35 ans, dans un retour vers l'emploi. "L'objectif, c'est réenclencher un parcours éducatif, d'acquisition de compétences qui vont les conduire à une insertion sociale et professionnelle" a expliqué ce mardi matin Christophe Ingrand le directeur de l'E2C sur France Bleu Poitou.

"Des difficultés multiples et variées"

En tout, 300 jeunes sont accueillis chaque année dans cette structure. "Ils ont des difficultés qui sont vraiment multiples et variées. Alors, on a bien évidemment des jeunes qui ont rejeté totalement le système éducatif de l'Éducation nationale. Mais ce sont également des jeunes qui peuvent rencontrer des problématiques qui les handicapent, qui les empêchent d'aller directement à l'emploi. Par exemple, la mobilité. Ça peut être aussi des questions de logement, de santé. Et notre objectif va être dès le départ de lever ces freins pour qu'ils puissent rester à l'emploi ou à la fac ou en formation par la suite."

Chaque jeune accompagné bénéficie d'un accompagnement personnalisé, suit une formation de 7 mois en alternance. L'idée est aussi de leur redonner confiance en eux. "On va les aider à reprendre cette confiance, notamment en travaillant avec eux sur un mode d'apprentissage. Leur permettre de développer la capacité d'apprendre, leur donner les méthodes et les outils qui vont leur permettre de prendre conscience de leurs acquisitions, de leurs compétences."

64 % de retour vers l'emploi

Un peu plus de 60 % des élèves de l'École de la deuxième chance retrouvent le chemin de l'emploi à l'issue de la formation. Christophe Ingrand constate également une plus grande ouverture des employeurs pour des jeunes sans diplôme, face aux difficultés de recrutement en ce moment.

