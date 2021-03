Montélimar : des parents d'élèves de l'école des Allées manifestent pour obtenir des professeurs remplaçants

Une trentaine de parents d'élèves en colère se sont rassemblés ce jeudi 18 mars devant l'école des Allées à Montélimar (Drôme). Depuis plusieurs semaines, ils dénoncent le manque d'enseignants titulaires remplaçants. "Deux classes de l'école sont actuellement soit sans enseignant, soit avec des remplaçants à mi temps en dents de scie depuis les vacances de la Toussaint" explique Nadège Constans qui fait partie des représentants FCPE des parents d'élèves de l'école.

Manifestation de parents d'élèves ce jeudi 18 mars devant l'école des Allées à Montélimar. - Nadège Constans

"Six enseignants différents depuis la Toussaint dans une classe de CM1-CM2"

"Les élèves de la classe de CM1-CM2 immersion (enseignement bilingue français/anglais) ont eu six enseignants différents depuis septembre, à chaque fois il faut recommencer du début, en termes de contenu ça n'avance pas, le programme ne peut pas être fait, la liste est longue" explique Nadège Constant qui a un fils scolarisé dans cette classe. "Pas d'évaluation globale, pas de de bulletin depuis un an : quelles conséquences pour ces CM2 qui ont eu une scolarité déjà bien détériorée l'an dernier et qui vont passer en sixième ?"

"Les élèves de la classe petite/grande section déscolarisés la moitié du temps"

"La situation est aussi très complexe dans la classe des petites et grandes sections, les enfants ont été déscolarisés plus de la moitié du temps depuis le début de l'année scolaire. (...) Maintenant il y a un enseignant remplaçant le mardi et un autre le jeudi et pas classe le reste du temps, pour les repères des petits c'est très difficile et pour l'organisation des parents aussi" précise Nadège Constans.

La FCPE demande l'ouverture de postes de titulaires remplaçants

"Nous ce qu'on demande c'est l'ouverture de postes de titulaires remplaçants, parce qu'on comprend bien que le covid a aggravé la situation mais le problème était déjà là avant et rien n'est fait pour le régler et on ne se demande encore combien de temps cela va durer" explique Nadège Constans.