Ecole Espara Sbarro de Montbéliard : la promo joue les prolongations pour réaliser son proto

C'était le cadeau de noël de la promo "chahutée" de l'école Espara Sbarro à Montbéliard, la formation aux métiers de l'automobile (design, modelage, carrosserie, mécanique, construction).

Cette promo de 24 élèves avait dû interrompre sa formation en mars dernier avec le premier confinement, pour un arrêt aux stand de six mois.

Elle a donc repris son cursus en septembre avec l'ambition de réaliser un prototype original : il s'agit d'un véhicule néo-rétro s'inspirant des lignes des Ford 32. "C'est un Roadster, inspiré des années 1950, motorisé avec un V8 de récupération", indique le directeur de l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard qui héberge la formation, Ghislain Montavon.

Dernières touches avant présentation du bolide © Radio France - Christophe Beck

La voiture a été entièrement conçue, construite et achevée dans les locaux de l'école à Montbéliard. Dernière touches avant livraison, juste à l'avant veille de Noel, le 23 décembre dernier. "Ça reste un projet complet. Ce n'est pas un projet Covid", insiste Nicolas, élève originaire de la Sarthe. "C'était vraiment le projet prévu depuis le début. Avec les contraintes sanitaires, on a fait au mieux, grâce à la disponibilité des formateurs et de l'école toute entière".

"Il ne s'agit pas d'un projet Covid, mais un projet complet" explique Nicolas, élève Copier

L'école Espera Sbarro sous la houlette de l'UTBM de Belfort Montbéliard n'a pas recruté de promo à la rentrée dernière pour permettre à celle-ci de finir son travail. Ça veut dire un semestre sans élèves et sans ressources. "On devait à la promotion 2019/2020 de terminer pleinement son cursus. Il n'était pas possible matériellement de faire cohabiter deux promos. On a donc fait le choix de ne pas recruter", ajoute Ghislain Montavon.

Nouvel élan, nouveau logo pour l'école Espera Sbarro © Radio France - Christophe Beck

Résultat, c'est une année blanche pour l'école. "Nous, ça nous coûte beaucoup, car il faudra faire sans ce semestre. Les six premiers mois de l'année prochaine, notre école sera vide", explique Noël Nasica, le directeur de l'école.

L'école Espera Sbarro hébergée dans les locaux du lycée Germaine Tillon envisage de déménager tout près de l'UTMB sur le campus des Portes du Jura à Montbéliard.