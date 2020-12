C'est l'incompréhension, pour les syndicats d'enseignants, sur le choix laissé aux parents d'envoyer ou non leurs enfants en cours jeudi et vendredi : une tolérance pour permettre d'entamer une semaine d'auto-confinement avant Noël.

Ecole facultative jeudi et vendredi : une décision "intolérable" pour FO Collèges et Lycées

Ils ont appris qu'ils n'auraient pas grand monde en classe en fin de semaine en écoutant le premier ministre à la radio ! La colère des syndicats enseignants, alors que le conseil scientifique recommande aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école les deux derniers jours de classes avant les vacances, ce jeudi et ce vendredi, pour préserver leurs aînés des risques de contaminations au coronavirus à Noël. Le ministère de l'éducation nationale a déclaré que les absences seraient tolérées. Régis Mohrbach, professeur de maths à Talange et représentant de FO pour les collèges et les lycées, était notre invité ce mercredi sur France Bleu Lorraine.

Cela fait des mois qu'on nous explique qu'à l'école, c'est l'endroit où il y a le moins de risque d'être contaminés. Et là, subitement, l'instruction devient facultative pour ces deux derniers jours."

Lui "fera cours normalement. Je verrai bien qui sont les élèves qui sont là, mais on fera des mathématiques, ça c'est sûr !" Il se dit indigné : "On apprend encore une fois par voie de presse une décision qui sort du chapeau. Cela fait des mois qu'on nous explique qu'à l'école, c'est l'endroit où il y a le moins de risque d'être contaminés, qu'on peut s'entasser à 36 élèves par classe et que les masques, le gel et l'aération suffisent. Et là, subitement, l'instruction devient facultative pour ces deux derniers jours."

On nous dit clairement qu'on va faire de la garderie pendant deux jours"

"Quelle image on donne de l'instruction publique ? On nous dit clairement qu'on va faire de la garderie pendant deux jours, poursuit l'enseignant. C'est intolérable. On sort d'une période difficile, où les élèves ont été confinés, des classes ont été fermées - selon Régis Mohrbach, il y a eu une classe fermée deux fois à Talange, sans qu'elle apparaisse dans les chiffres du rectorat. Des dizaines de cours ont été annulés, et là, on leur dit, les deux derniers jours, ce n'est pas grave." Sans compter les classes qui concentrent leurs cours sur le jeudi et le vendredi, et qui n'auront donc pas cours de la semaine.

On est en train de sacrifier la scolarité de nos enfants"

Régis Mohrbach a peur pour l'ensemble de l'année scolaire, sachant que les élèves traînent encore "les conséquences" du premier confinement. "On est en train de sacrifier la scolarité de nos enfants".