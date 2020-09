Ecole fermée à Tournefeuille: six des neuf Atsem et une enseignante positives au Covid-19

Au départ, deux Atsem de l'école maternelle sont testées positives au Covid-19 en début de semaine. Par précaution, la mairie décide donc de tester l'ensemble du personnel le plus rapidement possible. Les tests sont réalisés le mercredi et le résultat tombe dès le lendemain. Six des neuf Atsem ont contracté le virus, tout comme une enseignante de l'école.

Fermeture exceptionnelle

La mairie prend alors la décision de fermer l'école maternelle dès le jeudi soir, en lien avec l'ARS et le rectorat. Les parents sont informés de la décision par mail, "une décision largement comprise dans son ensemble" selon Dominique Fouchier, le maire de Tournefeuille. Les 220 enfants de l'école maternelle sont pour l'instant placés en quatorzaine, tout comme le personnel.

L'école maternelle de Tournefeuille est le premier établissement scolaire de Haute-Garonne à fermer depuis la rentrée en raison du coronavirus. Depuis ce vendredi, le groupement scolaire de Saint Ignan et de Saux et Pomarède dans le Comminges est également fermé. Et dans le Tarn-Et-Garonne, c'est l'école élémentaire privée du Sacré-Coeur qui est en quatorzaine, et cela pour au moins une semaine.