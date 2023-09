École : Gabriel Attal "annoncera à l'automne les modalités d'expérimentation" de la tenue unique

L'uniforme bientôt de retour dans certaines écoles ? Invité de RTL ce lundi matin, Gabriel Attal a indiqué qu'il annoncerait "à l'automne les modalités d'expérimentation qui nous permettront de tester" la tenue unique. Le ministre de l'Éducation n'est pas certain que cela "soit une solution miracle pour régler tous les problèmes à l'école", le ministre estime "qu'elle mérite d'être testée" afin de faire "avancer le débat". Ce test doit permettre de voir "ce que ça permet en matière de restauration de l'autorité à l'école, de l'élévation du niveau", assure Gabriel Attal. Cette annonce intervient alors que le port de l'abaya , tenue traditionnelle longue portée par certaines jeunes filles musulmanes, est désormais interdit dans les établissements scolaires.

Une expérimentation "dans des territoires différents" ?

Gabriel Attal appelle les élus "à se rapprocher de [ses] services pour proposer les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique". Gabriel Attal souhaite que cette expérimentation soit lancée "dans des territoires différents, des établissements différents, écoles primaires, collèges, lycées". La patron de LR Éric Ciotti souhaite expérimenter le port de l'uniforme dans les collèges de son département des Alpes-Maritimes, a-t-il annoncé ce dimanche au Journal du Dimanche. Gabriel Attal rappelle que si "beaucoup de Français sont favorables" à l'uniforme, d'autres ne le sont pas. Selon le ministre, "le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de tester les choses dans une série d'établissements".

À la veille de la rentrée scolaire, le Rassemblement national avait réitéré sa proposition d'instaurer une "tenue unique" à l'école "pour lutter contre la dérive islamiste", a déclaré le député RN de Moselle et porte-parole du parti, Laurent Jacobelli. Le RN défend cette mesure, car cela "permet aux enfants d'être à un niveau d'égalité sociale" même si "ça n'enlève pas tout". Mais "surtout", elle garantit selon Laurent Jacobelli "une neutralité religieuse". "On parle de tenue unique plutôt que d'uniforme parce que ça peut très bien être un t-shirt blanc et un pantalon bleu. Ça ne coute pas forcément très cher", a-t-il expliqué.