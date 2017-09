Ecole Jean Macé du Mans: reprise des cours, les parents toujours mobilisés

Les cours ont repris ce mardi matin dans l'établissement manceau. Les élèves sont bien répartis dans huit classes et non dans neuf, comme le réclament les parents depuis la rentrée. Ils n'ont pas obtenu gain de cause mais promettent d'organiser de nouvelles actions.

Enfin la rentrée! Après deux semaines de classe perturbés, les élèves de l'école Jean Macé du Mans ont été répartis dans huit classes, comme le demande le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale. Les cours ont donc repris normalement. Pour autant, les parents disent rester mobilisés pour dénoncer la suppression de la neuvième classe deux jours après la rentrée, faute d'effectifs suffisant.

ARCHIVE: des parents d'élèves occupent l'école Jean Macé du Mans

Ces parents en colère attendent la réponse à leur courrier envoyé au Recteur d'Académie à Nantes. Ils réfléchissent également à d'autres formes d'action pour obtenir la réouverture de cette neuvième classe qui permettrait - notamment - d'accueillir les enfants handicapés dans de bonnes conditions.