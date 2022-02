"Une école fait vivre un village" : des parents creusois inquiets de la suppression d'une classe à La Courtine

À La Courtine, des parents sont soucieux. En septembre 2022, une des trois classes de l'école élémentaire de cette commune creusoise va disparaître, selon une première version de la carte scolaire dévoilée début février. Nabou Diop et Sarah Drago, deux représentantes des parents d'élèves qui ont créé une page Facebook, appellent donc à bloquer l'établissement ce 28 février, à partir de 8h45, pour manifester leur mécontentement.

Ces deux mamans creusoises craignent avant tout qu'avec la suppression d'une classe, qui entraînerait l'accueil d'un plus grand nombre d'élèves dans les deux autres, les instituteurs manquent de temps pour se consacrer à chaque enfant. "J'ai peur qu'ils se retrouvent seuls", explique Nabou Diop. "Je ne vois pas mon gamin de 6 ans être deux ou trois heures en autonomie avec un exercice ... Il ne sera pas très productif". Une quarantaine d'élèves de primaire sont aujourd'hui scolarisés à La Courtine.

La crainte de conséquences pour la vie de la commune

Et alors que la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour les écoliers, avec à La Courtine "quatre remplaçants en un mois par exemple, et pas que des titulaires", rappelle Nabou Diop, elle craint que la fermeture d'une classe n'aggrave le retard accumulé "sur le plan pédagogique", notamment parce que cela risquerait d'entraîner la création d'une classe avec trois niveaux. "Aujourd'hui, vous avez une première classe avec des CP et des CE1, une deuxième avec des CE2 et des CM1 et une troisième avec des CM2. Si vous en fermez une, il y aura forcément une classe avec trois niveaux", affirme Sarah Drago. "Malgré le professionnalisme des enseignants, qui ont rattrapé un certain retard, des enfants demeurent encore en difficulté" à cause de la crise sanitaire, "et se retrouver dans une classe à trois niveaux sera d'autant plus délétère pour ces enfants-là".

De plus, pour Sarah Drago, les conséquences d'une fermeture de classe iraient au-delà de l'établissement scolaire. "Une école fait vivre un village", alors si une classe est supprimée, "des gens iront plutôt s'installer à Ussel ou à Aubusson", regrette-t-elle, alors que "la démographie de La Courtine augmente, et qu'il y a du potentiel au niveau professionnel, avec notamment l'entreprise de meubles Alsapan ou la Fondation Jacques Chirac".

Sarah Drago et Nabou Diop espèrent donc que le Dasen, le directeur d'académie, reviendra sur sa décision et laissera les trois classes de primaire de La Courtine ouvertes. La carte scolaire définitive pour la Creuse doit être publiée en mars.