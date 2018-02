Pouilly-en-Auxois, France

Les grandes manœuvres ont déjà commencé pour préparer la carte scolaire applicable à la rentrée de septembre en Côte-d'Or. Comme chaque année, élus et parents d'élèves se mobilisent pour sauver des classes menacées, comme à Fontaine Française, au RPI Vandenesse-Commarin, Toutry, ou encore à l’école des Petites Roches à Dijon.

A Pouilly-en-Auxois, c'était ce jeudi une journée école morte à l'école primaire Georges Virely qui pourrait perdre l'une de ses 6 classes. Les enseignants étaient en grève et les parents n'ont pas envoyé en classe les 130 élèves. Comme Jeannie, maman de deux enfants scolarisés dans cet établissement : « Si la 6e classe n’est pas maintenue, l’effectif par classe va augmenter. Il est actuellement de 21 élèves par classe et il passera à plus de 26. Pour les petites classes, ça me paraît très embêtant pour avoir de bonnes bases en CP et en CE1. »

36% des élèves en difficulté

Le maire, Bernard Milloir, enfonce le clou : « sur 130 élèves, 36% sont en difficulté, et sur ces 36% la moitié se trouve en grande difficulté ». C’est la deuxième fois en deux ans que cette menace pèse sur la classe qui avait été ouverte à titre provisoire en 2016, et peine donc à être pérennisée.

Mais cette fois, c’est d’autant plus inadmissible pour les élus, instituteurs et parents d’élèves, que l’école Georges Virely devrait compter deux, voire trois élèves supplémentaires à la rentrée. Sans compter le fait que la commune a beaucoup investi dans cette école : mise aux normes d’accessibilité, de sécurité, tableaux blancs interactifs dans chaque classe. Des dépenses considérables, qui font que les élus admettent encore plus difficilement la perspective de suppression d’une classe.

Des normes plus difficiles à respecter dans des classes plus chargées

Et puis la fermeture de cette classe entraînerait une situation ubuesque, selon Karine Bassard, adjointe au maire en charge des affaires scolaires : « si on nous demande de mettre nos élèves dans cinq classes, et en plus de respecter les normes d’accessibilité, nous serons coincés, puisqu’en CM2 nous aurons 31 élèves. Mais on ne peut pas mettre 31 élèves et avoir un espacement suffisant entre les tables. » Les normes d’accessibilité imposent un minimum de 50 centimètres entre chaque table. Impossible ici.

Le maire a rendez-vous la semaine prochaine à l’inspection académique pour défendre son école. Par ailleurs, un comité technique spécial départemental a réuni au collège Malraux à Dijon ce 1er février les représentants académiques, enseignants et parents d'élèves. Une première étape avant de dessiner plus précisément les contours de la prochaine carte scolaire.