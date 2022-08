L'association "valeurs et réussite" qui gère l'école musulmane de Valence envisage des procédures judiciaires après le recours de la préfète de la Drôme contre la vente d'un terrain municipal pour l'agrandissement de l'école. Le président se sent discriminé.

École musulmane de Valence : "on se sent discriminés"

Suite, mais pas fin, dans la polémique autour de l'école musulmane de Valence et la vente du terrain municipal en vue de son agrandissement. L'association "valeurs et réussite" qui gère cette école se sent discriminée, après la décision de la Préfète de la Drôme. La représentante de l'Etat dans le département a transmis un recours gracieux à la ville de Valence, l'invitant à annuler la vente du terrain municipal. Selon elle, ce terrain fait partie du domaine public et ne peut donc être vendu en l'état. Le président de l'association Mourad Jabri s'insurge : _"_c'est un terrain vague, les jeunes du quartier font du rodéo dessus. Ça fait 30 ans qu'il est là." Il ajoute : "C'est le juge qui appréciera. Mais en fait, pour qu'il soit considéré comme dans le domaine public, il y a des conditions. Si ça avait été un parc, un parking ou un espace de jeux pour les enfants, il aurait pu être dans le domaine public mais là il n'y a aucune raison pour qu'on statue comme la préfète le dit."

On sent vraiment qu'il y a une volonté de faire tomber ce projet par tous les moyens - Mourad Jabri Président de l'association valeurs et réussite

Ce père de famille, commerçant valentinois, avoue ne pas comprendre : "aujourd'hui, on a l'impression d'être sous un rouleau compresseur qui ne fait pas la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, les bonnes volontés et les mauvaise volontés." L'homme se sent discriminé et assure qu'il envisage des procédures judicaires aussi sur cet aspect des choses : "on a des éléments de discrimination probants". Il rappelle qu'avec son association il a rencontré la préfète il y a près d'un an : "elle est au courant du projet et elle ne s'y est jamais opposée." Il conclut sur le point juridique soulevé par la préfète : "l'argument pour nous, il ne tient pas."