Ecole: non aux classes surchargées! parents et enseignants manifestent à Colmar

Une cinquantaine de personnes a manifesté ce mercredi devant la préfecture de Colmar pour protester contre les classes surchargées et le manque de remplaçants. Une délégation a été reçue en préfecture.

A l'appel de plusieurs syndicats (FSU, SNUIpp, SNEP, SNES, Sgen-CFDT, Unsa Education et Snudi-FO) et de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, une cinquantaine de personne s'est rassemblée ce mercredi 28 juin 2017 devant la préfecture du Haut-Rhin, rue Bruat, à Colmar.

Les jeunes aussi exigent de bonnes conditions d'accueil dans leur établissement scolaire © Radio France - Patrick Genthon

Enseignants, parents, élus réclament de meilleures conditions de travail dans les collèges et les écoles du département. Ils dénoncent les sureffectifs dans les classes du premier et du second degré ainsi que le manque de professeurs pour remplacer les enseignants absents. Une délégation a pu s'entretenir avec un représentant du préfet.