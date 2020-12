École obligatoire à 3 ans : les opposants manifestent ce dimanche à Laval

Début octobre, Emmanuel Macron a annoncé vouloir rendre l'école obligatoire non plus à six ans, mais à trois ans, une mesure figurant dans le projet de loi contre les séparatismes. Le texte est présenté ce mercredi 9 décembre au Conseil des ministres. Pour les opposants à la mesure. Cette réforme priverait certains enfants d'une éducation à la maison qui leur conviendrait mieux, ils appellent à manifester ce dimanche 6 décembre à Laval.

Le rassemblement est autorisé par la Préfecture, il se tient entre 15 heures et 17 heures place de la Trémoille à Laval.