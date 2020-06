École obligatoire à partir du 22 juin : une mesure précipitée et flou selon les syndicats bas-normands

Emmanuel Macron a fait le point sur la crise sanitaire durant une allocution télévisée ce dimanche 14 juin. Tous les élèves et enfants seront accueillis à partir du 22 juin dans les crèches, écoles et collèges. La présence sera obligatoire. Une mesure précipitée et flou selon les syndicats.

Dans une allocution télévisée ce dimanche 14 juin, Emmanuel Macron a fait le point sur la crise sanitaire en France et annoncé certaines mesures. Parmi elles, le retour de la présence obligatoire et de tous les élèves dans les crèches, les écoles et les collèges à partir du 22 juin.

Une mesure encore trop flou selon le syndicat SNUipp dans la Manche. "On demande à voir les conditions concrètes, si les règles de distanciation restent appliquées ou pas, mais dans ce cas, pourquoi les élèves seraient une exception dans la population", explique Dominique Poudret, co-secrétaire dans le département et professeur à Ducey.

"On demande des éclaircissements car on ne veut pas être mis en porte-à-faux avec les parents ou les élus qui ont entendu le discours", ajoute-t-il. "Quid par exemple des enseignants et élèves fragiles ? Est-ce qu'ils pourront, comme c'est le cas actuellement, rester à la maison?"

"Quel coût sanitaire pour plus tard?"

"En mai, à la réouverture des écoles, le protocole national a été édité quelques jours avant. On est à qu'une semaine, on a peur que ce soit encore précipité" conclut-il.

Une inquiétude partagée par Laurent Charles, secrétaire départemental FSU dans l'Orne, alors que la fin de l'année scolaire approche.

"C'est sûr que ça peut se faire, maintenant, quel coût sanitaire ça va avoir plus tard ? On n'a pas de recul pour le moment, on ne se laisse même pas le temps de voir si le déconfinement est réussi. C'est ça qui est étonnant ! On a vraiment l'impression que comme l'économie est en danger, on fait accueillir les enfants, et l'intérêt pédagogique ne compte pas. A quinze jours des vacances en plus", explique perplexe le syndicaliste.

Une annonce qui réjouit en revanche le Medef. "Si l'école reprend, les salariés qui jusqu'à présent gardaient les enfants pourront retourner au travail. Ça gênait beaucoup d'entreprises, on est ravit", précise Gildard Beuve, son président dans la Manche.