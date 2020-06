Ecole obligatoire dès le 22 juin : les réactions en Bretagne

Lors de son allocution présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des crèches, écoles et lycées dès le 22 juin, avec "une présence obligatoire". La mesure fait réagir en Bretagne.

C'est un point auxquels les syndicats de l'enseignement ont prêté une oreille très attentive : la réouverture des établissements scolaires. Dès le 22 juin, les crèches, les écoles et les lycées rouvriront partout en France, avec "une présence obligatoire", selon le président de la République. En Bretagne, les réactions sont nombreuses.

"On reste dans le flou quant aux mesures de sécurité qui seront employées pour accueillir les enfants. Mais si la sécurité est assurée, c'est avec un grand soulagement que l'on accueille le retour des enfants à l'école", assure Gwenaëlle Arzur, la secrétaire générale de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) dans les Côtes-d'Armor.

Beaucoup de questions, peu de réponses

Du côté des enseignants, l'accueil est moins chaleureux. "Bien sûr que nous sommes heureux de retrouver nos élèves. Mais comment faire respecter le protocole sanitaire avec autant d'enfants ? Le but, c'est de faire revenir les parents au travail. Depuis début mai, nos écoles sont des garderies sinon on aurait fait revenir les collégiens et les lycéens qui peuvent se garder seuls", regrette Sabrina Manuel, la secrétaire départementale du SNUIPP dans le Finistère.

Quant aux proviseurs, cette annonce fait émerger plus de questions que de réponses. "Nous ne pouvons pas recevoir le nombre d'élèves équivalent à celui que l'on recevait auparavant dans les conditions actuelles. Faut-il accueillir tous les élèves en même temps ? En alternance ? On garde les masques, le gel, les distanciations ? Comment assure-t-on le nettoyage des salles ?", se questionne Pascale le Flem, secrétaire académique du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale à Rennes.

Ces questions devraient trouver leurs réponses dans les circulaires de l'Education Nationale qui devraient suivre l'allocution présidentielle.