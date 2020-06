Ecole obligatoire le 22 juin : "Il faut privilégier l'intérêt de l'enfant"

Il n'y a plus de règles de distanciation sociale ce lundi matin dans les écoles maternelles. Le protocole sanitaire est assoupli, à l'école maternelle et au collège. La distance d'un mètre s'applique "dans la mesure du possible" dans les établissements scolaires, selon le décret publié ce lundi matin au Journal officiel, conformément aux annonces du ministère de l’Éducation.

"Il est important que le lien pédagogique soit maintenu"

"Dans les maternelles, primaires et collèges, on prépare un accueil le plus large possible. Le _protocole sanitaire a été considérablement allégé_", confirme Emmanuel Ethis, le recteur d'académie de Rennes. Tous les établissements ne sont pas en mesure d'accueillir tous les élèves tous les jours, mais "toutes les conditions sont réunies et on fera le point cette semaine établissement par établissement."

Emmanuel Ethis, recteur de l'académie de Rennes © Radio France - Benjamin Fontaine

Et pour les collégiens qui sont déjà en vacances parce qu'ils n'ont cours qu'une semaine sur deux ? "Certains sont déjà en vacances mais ça ce n’est pas le principe général. Il est important que le lien pédagogique soit maintenu. Ça permettra de faire le point aussi en vue de la rentrée de septembre."

Privilégier l'intérêt de l'enfant

Mais certains parents sont réticents de remettre leurs enfants à l'école, de bousculer leur nouvelle organisation pour 15 jours : "On a accueilli pendant tout le confinement des enfants du personnel soignant et il n’y a pas eu de problème. Après, certains parents peuvent avoir peur et on ne va pas leur chercher des poux dans la tête. Mais il faut qu’il privilégie l’intérêt de leurs enfants. Il va y avoir deux mois de vacances qui vont suivre. C’est important de pouvoir faire le point juste avant."