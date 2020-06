École obligatoire le 22 juin, tous les professeurs seront présents dans l'académie de Toulouse

L'école redevient obligatoire à partir du 22 juin et pour les quinze derniers jours de l'année scolaire. Alors que le protocole sanitaire est détaillé ce mardi, le recteur de l'académie de Toulouse Benoît Delaunay en a précisé les grandes lignes sur France Bleu Occitanie. Interview.

France Bleu Occitanie : Vous aurez suffisamment d'enseignants lundi pour accueillir l'ensemble des élèves ?

Benoît Delaunay : Oui, absolument. Nous nous organisons depuis déjà plusieurs jours pour pouvoir être en mesure d'accueillir l'ensemble des élèves. C'est une excellente nouvelle et je crois que nous devons nous réjouir collectivement de cette reprise. On sait que l'école compte beaucoup dans notre société. Cette reprise c'est la vie normale aussi de notre pays et nous allons mettre à profit les semaines qui viennent pour pouvoir personnaliser au maximum l'accueil de chacun de nos élèves.

France Bleu Occitanie : Quel protocole sanitaire va être mis en place ?

Benoît Delaunay : Le protocole va être allégé comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui chacun connaîtra plus précisément l'ensemble du protocole sanitaire. Il va être allégé sur la distanciation physique. Pour pouvoir accueillir tous les élèves nous allons conserver les gestes barrières et ça c'est un acquis de la période, nous avons progressé aussi sur le terrain de l'hygiène. Nous allons maintenir une distanciation physique qui n'est plus que d'un mètre au lieu des 4 mètres carrés, ce qui va permettre cet accueil.

France Bleu Occitanie : Si on a plus de trente élèves par classe, le mètre entre chaque table sera vraiment possible ?

Benoît Delaunay : Chaque situation est regardée de très près. Nous avons parfois d'autres salles qui sont disponibles, nous avons organisé depuis plusieurs semaines le dispositif 2S-2C sport-santé-culture-civisme qui permet au moment où certains élèves sont en cours à d'autres d'avoir les activités éducatives pour compléter le travail en classe. Nous avons 3.000 établissements dans l'académie de Toulouse donc il y autant de situations variables mais le principe général c'est qu'à compter du 22 juin tous les élèves reviennent en classe.

France Bleu Occitanie : Comment les récréations vont se passer ?

Benoît Delaunay : Là aussi le protocole sanitaire va être allégé. On sait que nos professeurs et les équipes pédagogiques avaient fait preuve de beaucoup d'inventivité, je les remercie pour ce travail réalisé. Aujourd'hui [...] ce que nous voulons éviter le plus c'est le brassage entre de nombreuses classes, ça c'est la ligne rouge donc il y a des sens de circulation qui sont mis en place notamment.

France Bleu Occitanie : En 15 jours de classe, qu'est-ce que les enseignants peuvent faire en si peu de temps ?

Benoît Delaunay : Deux semaines de classe c'est tout sauf négligeable sur le plan pédagogique bien entendu, beaucoup de choses peuvent être faites mais aussi sur le plan psychologique pour nos jeunes enfants. Voyons ce que représenterait une parenthèse totale d'école entre le mois de mars et le mois de septembre. Pour se préparer collectivement à la reprise de septembre, retrouver ce temps ensemble, ce temps personnalisé va être extrêmement important. Il s'est fait beaucoup de choses déjà depuis le 11 mai, il va continuer à s'en faire jusqu'au 4 juillet.