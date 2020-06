Ecole obligatoire : le casse-tête des mairies d'Indre-et-Loire pour gérer les cantines

Comment mettre en place le nouveau protocole sanitaire dans les écoles ? Les mairies d'Indre-et-Loire ont multiplié les réunions ces derniers jours. Chacune fait à la mesure de ses moyens pour la cantine, entre service normal, pique-nique et plateau froid en classe.

À partir du lundi 22 juin, les enfants doivent revenir à l'école. C'est le mot d'ordre du ministère de l'Education Nationale. Un nouveau protocole sanitaire a été envoyé aux mairies pour les maternelles et les primaires.

Le grand changement réside dans la distanciation sociale. Les enfants de primaires n'auront plus à respecter un mètre entre eux dans les classes. À la cantine, ils pourront même manger à quatre à une même table. La distanciation n'est plus entre élèves, mais entre classes. Comment vont faire les mairies pour gérer cet afflux d'enfants pour les cantines?

Montlouis-sur-Loire voit le nombre d'élèves tripler pour les quinze derniers jours

Montlouis-sur-Loire compte 1.150 élèves en maternelles et primaires, dans six écoles de la ville. Jusque là, environ 30% des élèves étaient présents en classes. La mairie en attend 90% dès ce lundi selon un sondage réalisé par les enseignants auprès des parents. Une très grande majorité des enfants reviendront à la cantine, entre 900 et 1.000 repas devraient être servis selon le maire Vincent Morette.

Les classes se succéderont au réfectoire. Les enfants d'une même classe entreront ensemble et quitteront la cantine ensemble. Les agents devront faire vite entre chaque service pour faire tenir la cantine dans les deux heures prévues. La mairie a aussi dû s'adapter puisque cinq agents sont toujours en arrêt maladie liée à une pathologie incompatible avec le coronavirus. Trois agents ont été recrutés pour les suppléer. Les autres agents vont faire des heures supplémentaires.

La Riche, repas en classe. Tours, pique-nique les deux premiers jours

Face à ce nouveau protocole sanitaire, les mairies s'adaptent suivant leurs moyens, suivant les locaux et les personnels disponibles. Comme à Montlouis-sur-Loire, des agents sont toujours en arrêt maladie.

À La Riche, le réfectoire n'est pas ouvert. Des repas froids doivent être pris au sein des classes, "les équipements en cuisine ne permettant pas de proposer des repas chauds dans les conditions sanitaires imposées par le protocole de sécurité" explique la mairie.

À Tours, le service se fera à la cantine en maternelle. Des CP au CM2, ce sont les parents qui devront fournir un pique-nique pour lundi et mardi. À partir de jeudi, le service de cantine reprendra. À Saint-Cyr-sur-Loire et Joué-lès-Tours, la cantine fonctionnera normalement. À Saint-Avertin, la mairie maintient un service pique-nique.