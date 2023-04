Ecole ouverte à Rochefort : le collège La Fayette accueille les élèves pendant les vacances

Le collège La Fayette de Rochefort propose une école ouverte pendant les vacances, avec des cours de soutien scolaire le matin et des ateliers pratiques l'après-midi. Un programme gratuit et ouvert à tous les élèves volontaires. Le collège propose plusieurs fois par an ce programme, notamment à la Toussaint, à Pâques et pour la dernière semaine de vacances d'été pour entamer en douceur la rentrée scolaire. Les élèves sont encadrés par des professeurs, eux aussi volontaires sur leur temps de vacances.

Un autre rapport aux élèves et aux professeurs

C'est un véritable programme de reconnexion pour les élèves : ils sont encadrés le matin, en petit groupes, pour les matières "dures" comme les maths ou le français et l'après midi, ils découvrent une activité manuelle ou sportive. Tout le monde y trouve son compte : les élèves en difficultés scolaires reçoivent du soutien et surtout du temps, qui manque parfois dans le temps scolaire.

Eloise Merle, la CPE, avec deux élèves, Eva et Ambre, devant l'atelier jardinage © Radio France - Milena Aellig

L'après midi, les talents peuvent s'exprimer différemment : ceux qui brillent en cours, ne sont pas forcément les meilleurs en couture, en cuisine ou encore en bricolage. L'occasion, donc, de se filer des coups de mains et de casser les clichés, selon Eloïse Merle, la Conseillère Principale d'éducation : "On met en avant d'autres compétences que les compétences scolaires. On est sur des compétences manuelles. On fait des activités sportives où forcément, c'est pas les mêmes qui vont être en réussite. Il y a des élèves qui ne sont pas bons à l'école, mais qui ont l'habitude de jardiner et qui peuvent apprendre plein de choses aux autres."

Pour les élèves, c'est aussi une façon différente de découvrir les professeurs, à travers la transmission d'autres savoirs. La plupart, sont plus qu'enthousiastes, comme Antonin, en cinquième, qui a découvert la couture : "Il faut faire attention à toujours être bien précis, parce que moi, j'aime bien être perfectionniste. Et il faut prendre son temps, et moi j'aime bien ça." C'est aussi un habitué des écoles ouvertes, qui ne voit rien de bizarre à passer ses vacances au collège : " Parce que moi, pendant les vacances, c'est vrai que des fois je m'ennuie et au lieu de rester avachi sur le canapé à regarder la télé, je préfère être là à travailler, à apprendre de nouvelles choses"

Antonin, devant sa machine à coudre © Radio France - Milena Aellig

Casser les clichés entre les élèves

Les élèves du collège La Fayette sont aussi mélangés entre toutes les classes d'âges, entre la sixième et la troisième, et entre filière générale, pro, ou avec accompagnement spécifique. Une façon de se faire des amis hors de sa classe et de découvrir les élèves des autres filière. Une fierté et une vraie réussite pour Alexandre Moebs, principal adjoint du collège: " Ça permet de se faire des copains et ça permet de ne pas avoir d'a priori sur l'autre. Souvent, l'image des élèves qui sont en enseignement adapté est souvent négative. Donc c'est quelque chose contre lequel on lutte. Et là, les élèves dé générale se rendent compte que les élèves de la classe adaptée sont comme eux, qu'ils ont des compétences et même qu'ils ont des compétences qu'eux n'ont pas!"

L'école ouverte est un dispositif qui peut être mis en place de la primaire au lycée, avec le soutien des académies.