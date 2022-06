Ecole : peut-on parler de classes surchargées en Creuse ?

Des parents, enseignants et élus se mobilisent avant le dernier comité technique de l'année ce vendredi. Ils réclament l'ouverture de cinq classes en Creuse à Mainsat, Felletin, Bonnat, Nouhant-Viersat et au Monteil-au-vicomte pour faire face à un nombre d'élèves en hausse.

Vendredi 1er juillet, ce sera la réunion de la dernière chance pour la carte scolaire en Creuse. Le dernier comité technique de l'année permettra d'acter les moyens alloués aux écoles du département pour la rentrée. La semaine dernière, les syndicats sont sortis furieux de la dernière réunion. Ils réclament au moins cinq créations de classe, alors que le DSDEN (directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de la Creuse) n'en propose qu'une seule au Monteil-au-vicomte.

A quelques heures du comité technique, les familles, les enseignants et les maires se sont donc mobilisés. A Felletin par exemple, mercredi, une cinquantaine de parents, enfants, professeurs et élus ont manifesté pour réclamer l'ouverture d'une cinquième classe de primaire. Une pétition qui a réuni près de 300 signatures circulera vendredi sur le marché.

26 élèves par classe : "ingérable" avec plusieurs niveaux

Felletin fait partie des communes pour lesquelles les syndicats demandent l'ouverture d'une classe. En plus du Monteil-au-vicomte, ils aimeraient aussi la création d'un poste à Mainsat, à Bonnat et Nouhant-Viersat, pour suivre l'augmentation des effectifs. A Felletin, l'école accueillera sept enfants de plus à la rentrée prochaine. Le nombre d'élèves passera donc à 104 : "On arrive en moyenne à 26 élèves par classe, ce qui semble déjà énorme, mais il faut aussi prendre en compte le fait que ce sont des classes à double niveau, qui accueillent plusieurs enfants qui ne parlent pas français, et des élèves en situation de handicap grâce au dispositif ULIS", soupire Fanny Lannes, déléguée des parents d'élèves.

Elle estime que les conditions d'enseignement vont se dégrader. Pourtant, quand on compare nos statistiques au reste de la France, les classes creusoises ne sont pas surchargées. Mais pour David Schmidt, le maire de Mainsat, ce n'est pas qu'une question de chiffre : "Quand on se retrouve avec une classe à cinq niveaux, vous imaginez le travail pour le professeur des écoles ? Dans d'autres départements, dans les zones urbaines, il y a peut-être un nombre d'élèves plus important, mais ils sont tous du même niveau !"

L'école au cœur de la vie de la commune

Dans sa commune, il n'y a que deux classes de la maternelle au CM2 alors que le nombre d'élèves va augmenter à la rentrée prochaine et passer de 36 à 47. La troisième classe avait fermé en 2019 "alors qu'on avait demandé de la conserver à l'époque", s'agace David Schmidt. Pour lui, l'attractivité de la commune est en jeu : "A Mainsat on a un médecin, un cabinet d'infirmières, un Ehpad, un Vival, une boucherie... Maintenir cette dynamique est difficile. On n'est absolument pas aidés par l'Education nationale !"

A Felletin, plusieurs familles se sont installées récemment, notamment depuis la crise sanitaire. Mais le risque de voir les parents délaisser l'école de la commune est grand, explique Fanny Lannes : "De nombreux parents ont déjà fait savoir qu’ils déscolariseraient leurs enfants s'il n'y avait pas d'ouverture de classe. On nous propose de scinder l'effectif des CP en deux entre la maternelle et le CE1, c'est inacceptable !"