Interdit de fumer devant l'école de Pollestres dans les Pyrénées-Orientales

La mairie de Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales, a pris un arrêté pour cette rentrée scolaire : interdiction de fumer devant l'école de la commune. Le but est de protéger les enfants et les parents le comprennent bien.

Une rentrée sans cigarettes devant l'école maternelle et primaire de Pollestres. Le maire a pris un arrêté depuis début septembre pour interdire aux parents de fumer aux abords de l'école aux heures d'entrée et de sortie des élèves. C'est la deuxième commune des Pyrénées-Orientales à l'avoir fait après Port-Vendres en 2020.

Une mesure acceptée par les parents d'élèves

Sur le trottoir autour de l'école, plus aucun parent ne fume. Sur le parking en face, c'est encore autorisé. Cigarette à la main, Karine attend ses fils à côté de sa voiture. Ne pas fumer près du portail, c'est évident pour cette maman : "Je ne fume pas à côté de mes enfants. Si je ne le fais pas avec les miens, c'est normal de ne pas le faire avec ceux des autres."

"Ils n'ont pas d'intérêt à être fumeurs passifs alors ce que n'est pas leur choix" — Laetitia, parent d'élève

Un dessin est affiché à l'entrée. Il représente deux parents avec leurs cigarettes au niveau des visages de trois enfants. Une scène à laquelle a déjà assisté Florence, assistante maternelle. "Dès fois, les personnes ont la cigarette au bout de la main. Une fois, j'ai vu un enfant se faire brûler à la tête en passant."

En plus, l'école n'est pas du tout le lieu pour fumer défend Laëtitia, maman d'une fillette en maternelle. "Il faut leur montrer l'exemple. Ils n'ont pas d'intérêt à être fumeurs passifs alors ce que n'est pas leur choix."

Une affiche à l'entrée de l'école primaire de Pollestres pour expliquer l'arrêté municipal qui a été pris. © Radio France - Morgane Guiomard

Protéger la santé des élèves

Le maire, Jean-Charles Marconi, a pris cet arrêté, surtout pour protéger la santé des élèves. L'idée lui a d'ailleurs été soufflée en conseil municipal des jeunes. "C'est très mature de la part des enfants de m'avoir dit qu'il fallait prendre une décision parce que les parents fumaient trop longtemps devant l'école et que ça les gênait."

L'élu retient plus particulièrement la réflexion d'un jeune de 10 ans qui lui avait dit : "avant on avait le masque, on s'étouffait. Quand on passe devant l'école, quand on reçoit de la fumée, on s'étouffe aussi."

Pour le moment, l'heure est à la prévention avant de passer à la sanction pour les mauvais élèves. L'amende forfaitaire est de 35 euros pour ceux qui ne respecteraient pas l'arrêté municipal. Il est interdit de fumer devant l'école primaire Pau Casals et maternelle Paul Eluard de 8 h 45 à 9 h 15, de 11 h 45 à 12h15, de 13h15 à 14 h 15 et de 16 h 45 à 17 h 15.

Une interdiction déjà en place à Port-Vendres

À Port-Vendres, les parents n'ont plus le droit de fumer devant l'école depuis deux ans. Si les parents étaient surpris au départ par la mesure. Elle a finalement été totalement acceptée très vite. Le maire, Grégory Marty, s'en réjouit : "On ne retrouve plus de mégots dans les jardinières. Les parents ne fument plus devant les écoles et du coup les enfants n'ont pas l'image de la cigarette là-bas."

Ne plus fumer à l'entrée des écoles s'inscrit dans une logique plus large pour Grégory Marty : "C'est interdit dans les restaurants et dans les lieux clos. Comme quoi, il y a vraiment encore un gros travail d'information, de sensibilisation à faire." La mesure a été très bien accueillie et très vite. Les policiers municipaux n'ont pas eu besoin de mettre d'amende aux parents fumeurs en deux ans.