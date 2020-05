Ecoles à Ajaccio: vers une réouverture le 8 juin

Les écoles pourraient bien rouvrir leurs portes à Ajaccio dans quelques jours.

Une réunion a eu lieu mardi soir entre les services de la ville, les représentants des parents d’élèves et les syndicats d’enseignants afin de mettre en place la reprise. La date du 4 juin avait alors été annoncée par la mairie, mais un délai de 4 jours devrait en fait être nécessaire pour les derniers ajustements.

Volontariat

Seules les écoles élémentaires rouvriraient, sur la base du volontariat. L’encadrement sera multiplié par deux avec deux adultes pour 10 enfants et la capacité d’accueil maximum sera de 50% des effectifs habituels.

En fonction du nombre de demandes, les élèves seront répartis dans les structures les plus récentes et les mieux aménagées pour répondre aux conditions sanitaires. Les 15 écoles de la commune ne devraient pas toutes ouvrir et les crèches resteront fermées.

Des réticences

« La date d’ouverture n’est pas fixée, on a souhaité leur proposer la semaine prochaine, mais on a eu pas mal de réticences, explique Pierre-Paul Rossini, le directeur général des services de la ville. Les enseignants nous rappelant que le protocole sanitaire était très sévère et qu’il était très difficile à respecter dans les écoles. On a donc décidé de retravailler la question, notamment en termes de sécurité, avec l’Education Nationale, pour voir si on remplissait toutes les conditions »

Entre 20% et 50% d'élèves attendus

Parallèlement, l’Education Nationale lance une opération auprès des parents pour savoir combien d’entre eux sont prêts à remettre leurs enfants à l’école.

Certains se sont déjà fait connaître et les services pensent atteindre sans problème 20% du nombre total d’élèves scolarisés à Ajaccio, soit environ 200 à 250 enfants. Dans tous les cas, ce taux ne dépassera pas les 50% comme l’impose l’Education Nationale.

La ville fixera la date définitive de rentrée quand elle disposera de tous les éléments, mais tout semble indiquer qu’il s’agira du 8 juin prochain.

Une dernière réunion de concertation avec les syndicats enseignants, les associations de parents d’élèves et les services de la ville est prévue mercredi prochain.