Ecoles, cantines et centres de loisirs perturbés avec la grève nationale des animateurs

Des perturbations sont à prévoir mardi 14 décembre dans les écoles et mercredi 15 décembre dans les centre de loisirs. Les animateurs scolaires sont appelés à faire grève. Un mouvement national pour réclamer une meilleure reconnaissance de la profession et des hausses de salaire.

Les animateurs chargés de s'occuper des enfants avant et pendant les heures de classe sont en grève mardi 15 et mercredi 15 décembre

Après leur mouvement du vendredi 19 novembre dernier, les animateurs scolaires sont de nouveau appelés à faire grève mardi 14 et mercredi 15 décembre 2021. Il s'agit d'un mouvement national, à l’appel des syndicats Snuter-FSU, CGT, CNT, Sud et le collectif France animation en lutte, pour réclamer une meilleure reconnaissance de la profession, de meilleures conditions de travail et des hausses de salaire.

Cette grève aura des conséquences sur le fonctionnement des écoles ce mardi puisque les animateurs sont en charge des enfants avant et après les heures de classe mais aussi pendant la pause méridienne. A Toulon, par exemple, 6 écoles ne pourront pas accueillir les enfants le matin, 17 le soir. 19 cantines seront également fermées le midi. (liste ci-dessous)

Pour mercredi et l'accueil dans les centres de loisirs toulonnais, les conséquences seront encore plus importantes : sur les 138 vacataires et 49 titulaires prévus, 155 seront en grève. Un seul centre (sur 14) pourra donc accueillir les enfants (Saint-Dominique), les autres seront fermés.

Des perturbations sont également annoncées à Draguignan.

Rassemblements à Toulon et Draguignan

Les animateurs ont prévu de se rassembler à 10 heures devant la sous-préfecture de Draguignan et à 11 heures devant la Préfecture de Toulon.

ALSH fermés le matin : Aguillon, Moulins et Muraire pour les maternelles. Mistral, Moulins et Pont du Las en élémentaire.

ALSH fermés le midi : Aguillon, Jean Aicard, Brunet, Barentine, Casanova, Cité de l’épargne, Jules Ferry, Fleurs des Champs, Les Moulins, Jules Muraire, Sandro, La Serinette, Vert Coteau pour les maternelles. Jean Aicard, Debussy, Mistral, Les Moulins, Renan, Jules Muraire, Pont du Las en élémentaire.

ALSH fermés le soir : Aguillon, Jean Aicard, Jules Ferry, Fleurs des Champs, Fort Rouge, Les Moulins, Jules Muraire, La Pinède, Rodeilhac, St Saëns, La Serinette, Vert Coteau pour les maternelles. Debussy, Mistral, Les Moulins, Renan, Pont du Las en élémentaire.