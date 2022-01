Ecoles, collèges, lycées : pourquoi il n'y aura (presque) pas de grève jeudi en Dordogne

Les antennes locales en Dordogne du SNUipp pour le premier degré, et du SNES pour le second degré n'appellent pas les enseignants à se mobiliser pour la journée d'action du jeudi 20 janvier. Quelques accueils périscolaires et cantines pourraient toutefois être perturbés.

Les enfants auront-ils école ce jeudi 20 janvier ? La réponse est oui. Pour la très grande majorité, si bien sûr il n'y a pas de cas de coronavirus dans la classe. Plusieurs syndicats de l'éducation nationale appellent à se mobiliser une semaine après la grève massive et très suivie en Dordogne du 13 janvier. Mais localement, les antennes périgourdines des principaux syndicats enseignants n'appellent pas les profs à se mobiliser.

Ni le SNUipp ni le SNES n'appellent à la mobilisation en Dordogne

Ainsi au SNUipp et au SNES, pour le premier et le second degré, les syndicats se réservent pour la grève interprofessionnelle du jeudi 27 janvier. Pas non plus de mobilisation du côté de la CFDT Interco, qui représente une partie des agents de l'accueil périscolaire. Mais à Périgueux et Sarlat, les mairies ne prévoient aucune perturbation pour la garderie ou la cantine.

Des perturbations dans le périscolaire à Bergerac

Seule la ville de Bergerac va être impactée. Quatre écoles, Cyrano, l'Alba, André Malraux et Desmaison n'auront pas de cantine, et pas de pique-nique le midi. Deux écoles n'auront pas non plus de garderie une partie de la journée. Et localement, école par école, des enseignants peuvent choisir de se joindre au mouvement de grève, en répondant à l'appel national des syndicats.