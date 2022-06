"Écoles du futur" : Emmanuel Macron veut généraliser l'approche testée à Marseille

En visite ce jeudi avec le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye dans l'école Menpenti de Marseille, Emmanuel Macron a indiqué vouloir généraliser "l'école du futur, à partir de l'automne", dans tout le territoire. C'est une expérimentation pédagogique menée à Marseille, mais contestée par les syndicats d'enseignants qui réclament avant tout une "feuille de route" pour la rentrée.

"Notre ambition avec Monsieur le ministre, c'est dans les prochains mois de pouvoir généraliser cette approche", qui consiste à mettre des moyens tout en donnant "plus de liberté aussi pédagogique aux enseignants", a annoncé Emmanuel Macron.

C'est une "méthode qu'on va généraliser à partir de l'automne", a ajouté le président, même si pour l'heure le financement n'a pas été précisé.

Cette idée d'"école du futur" avait été lancée en septembre 2021 lorsqu'Emmanuel macron avait présenté le plan d'urgence "Marseille en grand", destiné à aider la deuxième ville de France, où le taux de pauvreté dépasse 50% dans certains quartiers, à rattraper son retard.

Le projet "l'école du futur"

Le principe de "l'école du futur" doit permettre aux établissements de financer un projet innovant autour de la culture, des langues, de l'environnement ou des sciences en donnant aux directeurs d'école la possibilité de participer au recrutement de leur équipe pédagogique.

Pour l'Élysée, l'objectif est de donner "davantage de liberté et d'autonomie aux équipes pédagogiques pour bâtir un système scolaire plus juste et plus inclusif".

L'école Menpenti est l'un des 59 établissements de Marseille retenus pour cette expérimentation, et le laboratoire de maths doit fournir aux élèves "une activité authentique de recherche et d'expérimentation" en s'appuyant sur les "outils numériques, la manipulation et le jeu".

Benoît Payan, maire de Marseille, a salué la volonté d'Emmanuel Macron de "mettre des moyens sur la table comme personne ne l'a fait avant" et de "faire faire des maths, des langues étrangères aux enfants". Le budget global prévoit 2,5 millions, 360.000 euros ont déjà été engagés, a précisé Christian Abrard, préfet chargé du volet pédagogique du plan "Marseille en grand".