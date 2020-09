Ecoles fermées : à cause de l'épidémie, 29 classes et 3 écoles à l'arrêt dans le Poitou

L'épidémie de Covid-19 et l'Académie de Poitiers fait le point sur la situation dans les établissements scolaires du Poitou au mardi 15 septembre. Les fermetures sont nombreuses, surtout dans la Vienne.

Trois écoles fermées dans la Vienne, aucune dans les Deux-Sèvres

Dans la Vienne, on recense en ce moment trois écoles fermées. 23 classes sont également closes dans des établissements scolaire de la Vienne. Dans les Deux-Sèvres, pas d'école fermée et six classes sont à l'arrêt. Dans toute l'Académie (en incluant la Charente et la Charente-Maritime), cinq écoles sur les 1909 du territoire (privées et publiques) ne peuvent ouvrir. Durant cette période de fermeture, les élèves concernés bénéficient de la continuité pédagogique à distance avec la mobilisation de toutes les ressources en la matière, assure l'Académie.