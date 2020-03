Écoles fermées : dans la Somme, les ENT sont saturés, retour à la normale d'ici "mercredi matin"

Depuis ce matin, des milliers de parents de parents dans la Somme font l'école à la maison. La continuité pédagogique est assurée, le rectorat l'a martelé, par des cours en ligne par internet. Mais mauvaise surprise ce lundi matin pour Rémy, habitant de Domart-sur-la-Luce près d'Amiens. Impossible de se connecter à la plateforme : "J'ai deux enfants, en CM1 et en 3e, on a reçu toutes les instructions et au moment de se connecter, ça nous dit 'l'application a rencontré une erreur, si ça se reproduit veuillez contacter le support'."

On est monté en charge pour passer de 50 000 à 100 000 connexions heures, mais on a explosé ce plafond dès ce lundi matin 10 heures (Somme Numérique)

Et personne ne répond au téléphone à l'école du parent d'élève. Pas de réponse non plus au rectorat, qui ne peut que constater le problème : "Nous sommes usagers, pas fournisseurs" du service, indique l'académie d'Amiens. Elle ne donne pas de date de retour. Mais du côté du fournisseur justement, une réponse plus précise est apportée.

Pas de retour total à la normale avant mercredi matin, selon Somme Numérique

Somme numérique est chargée des espaces numériques de travail des écoles et des collèges de la Somme. L'opérateur de service public a passé la journée de jeudi et vendredi à créer des comptes pour tous les écoliers qui n'en avaient pas. "On a aussi assuré la montée en charge du système pour passer de 50 000 à 100 000 connexions par heure. Douze techniciens d'astreinte ont travaillé tout le weekend. Mais on a explosé ce plafond dès ce lundi matin 10 heures", explique Jérôme Déprés, responsable des plateformes pour Somme Numérique.

"C'est le pic de consultations des ENT qui fait que le service est saturé. Il n'y a pas que les enfants, aussi les parents, enseignants, équipes pédagogiques qui se connectent en même temps. Notre éditeur Open Digital travaillent dessus pour rétablir le service complet, qui pour l'instant est très instable. On espère que ce sera rétabli mardi, mais plutôt en fin d'après-midi", explique Jérôme Déprés. Mais il explique que le retour total à la normale ne sera probablement pas avant mercredi matin.