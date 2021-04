Ecoles fermées : enseignants et parents d'élèves de Moselle dénoncent "un manque d'anticipation"

Le retour de la grande débrouille... Après l'annonce d'une fermeture des écoles à partir de lundi et de la modification du calendrier scolaire, familles et enseignants en Moselle accusent le coup. Les uns cherchent des solutions pour organiser le télétravail et l'école à la maison, les autres doivent reprendre les cours à distance comme lors du premier confinement.

Parents d'élèves déboussolés

"On prend les mêmes et on recommence" s'agace Christelle Carron, présidente en Moselle de la FCPE, "et encore une fois, c'est un manque d'anticipation qui met les enfants et les parents devant le fait accompli." Une situation d'autant plus difficile à vivre que l'Education Nationale a longtemps repoussé l'hypothèse d'une fermeture généralisée des établissements, même avant les vacances d'hiver, quand le nombre de classes fermées explosait en Moselle.

Le ministre était tellement buté que je pensais que les écoles resteraient ouvertes, donc oui c'est une surprise...

Dès l'allocution du Président de la République, le téléphone de Christelle Carron s'est mis à sonner. Au bout du fil, des adhérents déboussolés. "Nous avons énormément de retours de parents qui nous disent qu'ils n'ont pas droit au chômage partiel parce qu'ils travaillent dans le médico-social par exemple." Sans compter le décalage des vacances scolaires, qui ne devaient débuter dans l'académie Nancy-Metz que le 26 avril. Les employeurs accepteront-ils de changer les dates ? "On a rien fait pour organiser et on laisse les enfants comme ça... Encore un fois ils sont la variable d'ajustement."

Enseignants remontés

Le jugement n'est pas moins sévère du côté des enseignants qui réclament depuis plusieurs mois des moyens supplémentaires pour que le protocole sanitaire soit appliqué efficacement dans les établissements. "Il aurait fallu un ministre de l'Education Nationale qui ne soit pas dans le déni, qui accepte d'anticiper et de prévoir" peste Bruno Henry, secrétaire académique du syndicat enseignant SNES-FSU et professeur d'histoire-géographie à Metz, "on a demandé un véritable renforcement du protocole et il n'est jamais venu et la on se retrouve à improviser avec un chamboulement complet du calendrier scolaire."

J'ai un sentiment d'immense gâchis

Les enseignants n'ont en plus qu'une journée pour préparer leurs élèves à reprendre les cours à la maison, le Vendredi Saint étant férié en Moselle. "Nous ne sommes pas davantage prêts à l'enseignement à distance que nous ne l'étions l'année dernière" prévient Bruno Henry rappelant que si les lycéens du Grand Est sont normalement tous équipés d'un ordinateur ou d'une tablette, ce n'est pas le cas des collégiens.