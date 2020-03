Ecoles fermées : "on est abasourdi mais c'est une décision qu'on comprend" réagit la FCPE de la Mayenne

Pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, qui continue à s'étendre en France, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures drastiques ce jeudi soir. Les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi et "jusqu'à nouvel ordre".

Invité de France Bleu Mayenne ce vendredi matin, Geoffrey Begon, de la FCPE de la Mayenne, la fédération des parents de l'école publique, a estimé comprendre une telle décision : "il s'agit d'une mesure sans précédent. Elle se justifie par le taux de contagion et par un taux de létalité plus important que pour une grippe normale. Il ne faut pas que les parents cèdent à la panique. On les invite à ne pas saturer d'appels les écoles. Nous n'avions pas anticipé cette fermeture et on n'avait pas eu des infos à ce sujet. En tant que parent, je vais pouvoir m'organiser en télétravail. D'autres parents ne pourront pas. Il va falloir trouver des alternatives. On va essayer de faciliter la mise en réseau des parents dans le respect des mesures sanitaires. L'Education Nationale va mettre en place la classe en ligne via une plateforme numérique, ça peut être intéressant mais on va voir comment le ministère va gérer la fracture numérique car certaines familles n'ont pas les outils nécessaires".

