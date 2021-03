Coronavirus : le nombre de classes fermées à Paris double en 24 heures avec le nouveau protocole sanitaire

Le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires fait bondir le nombre de classes fermées à Paris : elles ont désormais lieu dès le premier cas déclaré dans une classe, et le nombre de fermetures a donc quasiment doublé dans la foulée.

Le chiffre a bondi en 24 heures, avec le nouveau protocole sanitaire plus strict appliqué dans les établissements scolaires. Ce lundi soir, 473 classes dans les écoles, collèges et lycées parisiens étaient fermées, indique ce mardi après-midi l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'Education, Patrick Bloche. C'est presque deux fois plus qu'en fin de semaine dernière, où 246 classes étaient déjà fermées. 9 écoles sont par ailleurs totalement fermées.

Depuis ce lundi, toutes les classes situées dans les départements soumis à un nouveau confinement, dont toute l'Île-de-France, doivent fermer dès qu'un cas de coronavirus est détecté. Jusque là, c'était à partir de trois cas.