Confinement : les écoles resteront fermées jusqu’à la rentrée de septembre à Bourg-lès-Valence

Pas de retour à l’école avant septembre pour les 1.750 élèves de maternelle et primaire dans la 4ème ville du département de la Drôme. La maire vient de le décider face à l'inquiétude des parents et l'impossibilité d'assurer les consignes sanitaires exigées. Elle ne veut prendre aucun risque.

La maire de Bourg-lès-Valence a décidé de ne pas rouvrir les écoles de la commune avant la rentrée de septembre, et non pas le 11 mai comme le préconise le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre. C’est en voyant les chiffres du sondage effectué auprès des parents d’élèves que Marlène Mourier a entériné sa décision : 56 % des parents en élémentaire refusent de renvoyer leurs enfants en classe, et ils sont 64 % en maternelle. Par ailleurs, elle a aussi entendu l’inquiétude des enseignants sur l’impossibilité de faire respecter les consignes nombreuses et strictes exigées par l’Education nationale : éviter le brassage des élèves, respect d’un mètre d’écart entre eux...

Marlène Mourier se dit consciente que pour certaines familles sans solution de garde, avec des parents qui doivent retourner au travail lundi, ce ne sera pas simple. Mais elle assume. Elle en a aussi discuté avec certaines mères de famille qui lui ont assuré qu'elles pourraient se débrouiller. "Les parents préfèrent un système D plutôt que de risquer que leur enfant tombe malade à l’école" explique la maire.

Et pour toutes les situations difficiles, elle rappelle que les habitants peuvent appeler la mairie au numéro d’écoute mis en place depuis le début du confinement, le 04 75 79 45 45. Bourg-lès-Valence est la première ville de Valence-Romans Agglo à prendre cette décision de fermeture des écoles.