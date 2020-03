Coronavirus et établissements scolaires fermés : l'organisation en Franche-Comté à partir de lundi

L'Académie de Besançon s'organise en vue de la fermeture de tous les établissements scolaires, des crèches aux Universités, à partir de ce lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, à cause de l'épidémie de coronavirus - Covid 19. Le Recteur, Jean-François Chanet a livré les détails de cette organisation pour les enseignants, le personnel et les familles, ce vendredi.

Les enseignants seront dans les classes pour des cours à distance

La fermeture des établissements scolaires, "ça ne doit pas être des vacances pour les personnels, ni pour les élèves" donc il n'y a "pas de cessation d'activité" d'après le Recteur. "Les professeurs et directeurs seront à leurs postes, devant leur ordinateurs pour assurer les classes". Les cours seront donc assurés à distance, en numérique, "de la grande section de maternelle jusqu'à la Terminale". Pour suivre cette "classe virtuelle", l'écolier devra cliquer sur un lien. Il aura alors accès à la classe virtuelle avec son prof et les autres élèves.

Pour les enfants de maternelle, un parent (ou la personne qui garde les enfants) devra être à côté de l'élève pour assurer des activités "classiques" proposées en classe.

Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, pas d'ordinateur ou en zone blanche, d'autres solutions seront mises en place, notamment par téléphone et par "toutes les ressources disponibles". Des cours en version papier pourront être retirés dans les écoles, collèges et lycées, puisque le personnel sera présent dans les établissements. Ils pourront aussi être mis à disposition dans les mairies et envoyés par courrier.

Un système de garde pour les enfants de soignants

L'Académie de Besançon va "essayer" d'organiser une garde dans les écoles pour les enfants des personnels soignants qui n'ont pas d'autre solution.

Un temps d'adaptation

Jena-François Chanet reconnaît que tout ce système ne sera pas forcément opérationnel dès lundi, dans toute l'Académie : "Nous ne pouvons pas attendre que tout marche bien lundi, même si nous nous sommes préparés" confie le Recteur, pour qui "cette crise est un vrai test." L'objectif est "d'empêcher que des élèves soient distancés".