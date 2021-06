Ecoles fermées pour les élections : un service d'accueil à Nîmes pour les enfants

On vote ce dimanche, et aussi le suivant, le 27 juin : ce sont les élections départementales et régionales, en deux tours. Pour les organiser, la ville de Nîmes doit fermer 32 écoles, dès le vendredi midi et toute la matinée du lundi. A chaque tour. "Afin d’aider les familles sans solution de garde (..), la Ville de Nîmes va ouvrir le Mas Boulbon le vendredi 18 juin après-midi et les lundis 21 et 28 juin au matin", indiquent les services municipaux dans un communiqué ce mercredi soir.

La ville de Nîmes explique être contrainte de fermer 32 de ses 84 écoles trois demi-journées pour assurer l’installation, la désinfection et le démontage des bureaux de vote des élections.

Cet accueil, totalement gratuit, sera réservé aux familles concernées par les fermetures d’école et dont les deux parents travaillent. Il leur permettra de déposer leur(s) enfant()s le vendredi 18 juin de 13h30 (11h30 s’ils déjeunent sur place) à 18h30 et les lundis 21 et 28 juin de 7h30 à 13h. Le repas du midi sera offert par la Ville.

L’accueil se fera selon le même modèle que dans les ALSH, c'est-à-dire par constitution de groupes référencés distincts, "limitant les brassages et permettant ensuite un suivi des cohortes en cas d'identification d'un cas positif chez l'un des enfants". Il n’y aura pas d’enseignement dispensé.

Inscriptions des familles en ligne sur nîmes.fr

Rappel de la liste des écoles concernées.

Maternelles : Combe des oiseaux ; Jean Jaurès ; Mas des Gardies ; Rangueil ; Prosper Mérimée ; Jean Zay ; Pauline Kergomard ; La Placette ; Paul Langevin.

Elémentaires : Armand Barbès ; Gustave Courbet ; Edgar Tailhade ; Marie Soboul ; La Gazelle ; Pierre Semard ; Grézan ; Jean D’Ormeson ; Courbessac ; André Chamson ; Hector Berlioz ; La Placette ; Talabot ; Emile Gauzy ; Marguerite Long ; Jean-Jacques Rousseau ; Charles Martel ; Henri Wallon ; Capouchiné ; Saint Césaire ; Mas de Roman. Primaires : Eau Bouillie ; René Char.

Rappel des horaires de fermeture des écoles

Vendredi 18 juin : fermeture à partir de 12h30. Pas de service de restauration le midi. Maintien du service d’accueil périscolaire de 11h30 à 12h30.

Lundis 21 et 28 juin : ouverture à partir de 13h (selon les horaires habituels de reprise des classes l’après -midi, propres à chaque école dans la période actuelle de crise sanitaire). Pas de service de restauration le midi.