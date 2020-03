Ecoles fermées : près de 60.000 élèves concernés en Mayenne

Selon le directeur académique de la Mayenne, invité de France Bleu Mayenne ce vendredi matin, près de 60.000 jeunes n'iront plus en classe à partir de lundi prochain. 325 écoles, 41 collèges et 18 lycées seront fermés jusqu'à nouvel ordre : "pour beaucoup peut-être c'est une décision brutale, une décision à laquelle en tout cas on s'attendait mais elle répond à une enjeu sanitaire, protéger les enfants et freiner l'épidémie sur l'ensemble du territoire en sachant que les enfants ne sont pas ceux qui sont les plus atteints par le virus, selon les scientifiques, mais ce sont des acteurs de propagation" explique Denis Waleck, le directeur académique.

Sur la continuité pédagogique, l'Education Nationale met en place toutes les ressources numériques nécessaires avec des plateformes dédiées. Un système sera également proposé par le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, avec 3 heures de cours par jour dans les matières fondamentales.