Laval : les élèves de tous niveaux accueillis dans les écoles à partir du 2 juin

Accueillir les élèves de tous les niveaux dans les écoles de Laval, en faisant avec les contraintes matérielles :_"on va tout faire pour"indique le maire sortant de Laval, François Zocchetto, mais cela va prendre du temps. Jusqu'à présent, seuls les Grandes Sections, CP et CM2 sont retournés en classe. Suite aux nouvelles annonces du gouvernement jeudi, la ville tente de s'adapter. Assurer l'accueil de 100% des élèves dès mardi "n'est pas faisable"_.

Des accueils au cas par cas

_"L'objectif est d'_accueillir le plus grand nombre d'élèves possible, en fonction des souhaits des parents et des capacités d'accueil des locaux, précise François Zocchetto. Il est bien évident que quand on divise par deux le nombre d'enfants pouvant être accueillis par classe, les locaux ne sont pas extensibles et il y a des endroits où il nous faut du temps pour réaménager".

L'accueil par demi-groupes de 15 élèves maximum sur deux jours par semaine va rester la norme. "Cela pourra être adapté selon le nombre de retours à l'école. S'il y a finalement peu d'enfants en classe, on pourra envisager dans certaines écoles un accueil sur trois ou quatre jours, estime le maire sortant de Laval. C'est _particulièrement complexe pour les petites et moyennes sections_, les solutions vont être déterminées site par site, car ça dépend de la configuration des espaces". Aujourd'hui, seuls 30% des petits lavallois sont retournés en classe.

Quel accueil périscolaire ?

L'accueil périscolaire reste réservé avant tout aux familles du personnel prioritaire. _"_L'offre va s'étendre progressivement pour les familles qui en font la demande", précise le maire sortant de Laval. Le fonctionnement des centres de loisirs pendant les vacances d'été est en train d'être défini. "On reste tributaire des annonces du gouvernement, lance François Zocchetto. On attend de voir si les protocoles d'accueil seront aussi sévères que dans les écoles".

La question de l'accueil complémentaire dans le cadre du dispositif 2S2C (sport, santé, civisme et culture) géré par les collectivités locales, à l'initiative du ministère de l'Education nationale, se pose également. "On est prêt à s'occuper des enfants, mais on ne pourra peut-être pas le faire partout le même jour", indique François Zocchetto. Le dispositif devrait se mettre en place progressivement, le temps de trouver le personnel et les locaux adaptés.