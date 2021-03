Ecoles : les Landes basculent majoritairement dans la semaine des 4 jours

Plus de 3/4 des élèves du premier degré dans les Landes seront à la semaine des 4 jours, à la rentrée prochaine de septembre 2021. C'est une inversion : jusqu'alors une majorité des élèves suivaient le rythme de 4 jours et demi dans les Landes.

Finie l'école le mercredi matin ou le samedi matin pour de nombreux écoliers dans les Landes. A la rentrée de septembre prochain, 68 % des écoles, soit 77 % des élèves du premier degré dans le département, suivront le rythme de la semaine des 4 jours, annonce ce lundi 15 mars l'inspection académique des Landes. Ce lundi, lors d'un conseil département de l'éducation nationale, de nombreuses demandes de dérogation pour un passage de 4.5 à 4 jours ont été étudiées, et toutes, sauf une, ont été acceptées. Cela représente 119 écoles et 10 647 élèves, qui vont passer à la semaine des 4 jours dans les Landes à la rentrée 2021. Les élèves de Dax et de Mont-de-Marsan, notamment, passent à la semaine des 4 jours.

Il s'agit d'un changement radical dans les Landes. Depuis plusieurs années, une majorité des élèves suivaient le rythme de la semaine des 4 jours et demi. Actuellement, et jusqu'en juin prochain, 58 % des élèves sont à 4 jours et demi. Ils se seront plus que 23 % à partir de septembre prochain.

Dans un communiqué, l'inspection académique précise qu'un "accompagnement fort sera mis en place pour maintenir le mercredi comme un temps à haute qualité éducative, plus particulièrement à destination des familles les plus fragiles ou les plus éloignées des offres extra-scolaires".

Liste des communes qui passent de 4.5 à 4 jours à la rentrée 2021 dans les Landes :