Ecoles maternelles : les ATSEM de Franche-Comté en grève ce mercredi

Les ATSEM sont en grève ce mercredi à l'appel des syndicats FO et CGT, et se rassembleront à 10h30 devant la préfecture de Belfort. Ces agents territoriaux, qui aident les enseignants dans les écoles maternelles, réclament plus de reconnaissance et une augmentation de leur salaire.

Marie, ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) à l'école maternelle Myositis de Voujaucourt, décrit son quotidien : "On est là pour le bien-être des enfants, du moment de l'accueil quand ils arrivent le matin, jusqu'au moment du départ, quand on les confie à la maman. On soigne leurs bobos, on est là pour les rassurer, pour les faire évoluer, pour tout ce qui est apprentissage de l'autonomie, nous sommes de vrais petites fées". La quinquagénaire précise qu'elle s'occupe également du ménage, pour certaines on est "aussi accompagnatrices dans les bus scolaires, dans les cantines, nous avons plusieurs casquettes".

Mais la quinquagénaire est "fatiguée" du manque de reconnaissance, elle sera donc ce mercredi en grève et se rendre à 10h30 devant la préfecture de Belfort pour manifester : "Ca fait 10 ans que je fais ce métier et je suis payée au SMIC (...) Ces enfants qui vont être les citoyens de demain, nous sommes là pour les faire grandir, je suis un adulte référent pour eux, alors messieurs et mesdames les politiciens ne nous oubliez pas".

Marie-Jeanne, maman de 4 enfants tous scolarisés à l"école maternelle Myositis de Voujaucourt, soutient le mouvement des ATSEM : "Marie on entend parler tous les soirs, par rapport à l'aide qu'elle peut apporter quand les enfants sont dans le besoin ou dans la difficulté. Sans elle, l'école ne pourrait pas fonctionner. La maîtresse ne peut pas tout faire, elle a besoin des ATSEM".

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale doit se réunir jeudi 2 février pour examiner la situation des ATSEM.