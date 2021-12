Ecoles primaires : enseignants et parents craignent une rentrée compliquée lundi dans le Loiret

Il y a une certitude : la rentrée après les vacances de Noël aura bien lieu lundi 3 janvier. Mais avec quelle protocole sanitaire dans les écoles primaires ? Le gouvernement envisage de renforcer les règles : s'il y a un cas positif dans une classe, 2 tests négatifs réalisés à plusieurs jours d'intervalle pourraient être exigés pour les autres enfants. Combien de jours d'intervalle ? La présence en classe sera-t-elle possible entre les deux tests ? Ces questions ne sont pas encore tranchées.

Pas assez de gel ni de masques fournis par l'Education nationale

Pas vraiment de quoi rassurer les organisations de parents d'élèvee et les syndicats d'enseignants. "S'il y a un cas positif, le plus simple serait de fermer la classe, estime Laurianne Delaporte, co-secrétaire du syndicat Snuipp Loiret et enseignante à Châlette-sur-Loing. Surtout, ce qu'on réclame, c'est qu'on mette enfin de vraies mesures de protection dans les écoles : la réalité, c'est qu'on est toujours en train de se battre pour avoir des masques et du gel hydroalcoolique, et qu'il y a encore des classes qui ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres !"

Laurianne Delaporte, enseignante et secrétaire départementale du syndicat Snuipp © Radio France - Anne Oger

Maintenir les écoles ouvertes le plus possible, c'est évidemment le souhait de Martine Rico, la présidente régionale de la FCPE, la fédération des conseils de parents d'élève. "Le grand souhait des enfants, et c'est important pour leur équilibre, c'est de se retrouver en classe, commente-t-elle, on sait les dégâts que provoquent les fermetures de classe et les enseignements en distanciel. Le problème, c'est que de plus en plus d'adultes - enseignants ou personnels des écoles - sont contaminés et qu'il n'y a plus de remplaçants."

Les journées de classe avec tous les élèves sont rares

C'est ce qui fait dire à Laurianne Delaporte que le maintien de l'ouverture des écoles est largement un trompe-l'œil. "L'enseignement est en fait désorganisé depuis septembre, estime-t-elle. Les trois quarts des collègues disent qu'ils n'ont pas eu une seule journée de classe avec la totalité de leurs élèves ! Comment faire classe correctement dans ces conditions ? La rentrée de janvier se fera forcément dans des conditions dégradées", conclut-elle.