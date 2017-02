Ecoles primaires : quinze postes doivent ouvrir à la rentrée en Haute-Vienne

Vingt-cinq postes devraient ouvrir en Haute-Vienne dans l'enseignement primaire (écoles maternelles et élémentaires) pour dix fermetures selon le syndicat d'enseignants de l'UNSA. Tandis que des écoles devraient bénéficier d'ouvertures de classes, certaines doivent en perdre, comme à Ambazac.

C'était attendu, 15 postes seront créés en Haute-Vienne pour la rentrée 2017 dans l'enseignement primaire. Ce chiffre prend en compte 25 ouvertures et 10 fermetures. Huit postes seront créés pour la brigade départementale : les enseignants assurant des remplacements dans toute la Haute-Vienne. Selon le compte-rendu du syndicat des enseignants de l'UNSA après le Comité technique avec les représentants du personnel, l'école maternelle Henri Wallon à Panazol ou encore les écoles élémentaires Madoumier et Le Vigenal à Limoges doivent bénéficier d'ouvertures de classes. Des postes doivent également ouvrir pour renforcer des classes dans le cadre du dispositif "Plus de maîtres que de classes".

"Des propositions mesurées mais encore insuffisantes"

Ces 15 ouvertures de postes sont néanmoins bien en-dessous du nombre espéré par le syndicat des enseignants de l'UNSA pour combler les besoins du département. Le syndicat s'est abstenu de voter contre la proposition du rectorat qu'il juge "mesurée, avec des ouvertures et des fermetures". Thibault Bergeron, le secrétaire départemental, salue "un dialogue social nouveau, plus pertinent que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent".

"Il faudrait 69 créations de postes en Haute-Vienne pour rattraper la moyenne nationale mais nous nous sommes abstenus de voter pour ou contre la dotation de l'Administration car la proposition est mesurée avec un dialogue social nouveau." - Thibault Bergeron, secrétaire départemental du syndicat des enseignants de l'UNSA

"La dotation n'est pas suffisante", Thibault Bergeron réagit à la carte scolaire 2017

10 fermetures de postes

Une dizaine de fermetures de postes est annoncée. Parmi elles, une classe de l'école maternelle Charles Perrault à Ambazac au cœur d'une mobilisation des parents d'élèves. Ils devraient se mobiliser une nouvelle fois mercredi 15 février. Les parents veulent faire entendre leur voix avant que le conseil départemental de l'Education nationale, prévu dans la journée de mercredi à la préfecture, ne confirme la liste définitive des fermetures.

