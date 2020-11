Ecoutons les jeunes azuréens, ce samedi ils donnent leur vision de la Liberté d'Expression

Nous avons dans l'académie de Nice une webradio, Cap Radio fabriquée par les élèves des écoles, des collèges et des lycées des Alpes Maritimes et du Var. Un média pour les jeunes et leur famille qui apprends aux élèves les règles de la fabrication des informations pour les prémunir face aux fakenews qui sont de plus en plus nombreuse. Une radio permet aussi à nos enfants de s'exprimer sur tous les sujets qui les touchent comme l'assassinat de Samuel Paty, tué car il était enseignant.

C'est tout naturellement que ces rédacteurs en chef en herbe ont, avec l'aide et la complicité de l'équipe du CLEMI, proposé une journée spéciale d'hommages, de prises de parole, de reportages et de musiques sur le thème de la liberté d'expression.

Ce samedi 7 novembre, Cap Radio est en direct !

L'objectif de ce direct et de rendez les émissions interactives. Enseignants, élèves, parents, grands-parents vous pouvez envoyez vos témoignages en vous enregistrant avec votre téléphone ou en écrivant un mail à capradio@ac-nice.fr

Pour écouter en famille cette journée spéciale : "Liberté, je crie ton nom" c'est ici

Voici le programme de la journée en détail :

La grille des programmes de Cap Radio pour le Samedi 7 novembre 2020 - CLEMI

CLEMI qu'est-ce que c'est ?

Le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) de l’académie de Nice apporte aux établissements scolaires l’aide nécessaire à la création de leur projet web radio. Un stage “créer sa web radio” est ouvert à tous dans le cadre du plan académique de formation. Pour les enseignants du premier degré, le CLEMI intervient par exemple à la demande, avec une aide technique possible voire le prêt de matériel. Le CLEMI peut aussi les faire profiter de l’expérience de professionnels de la radio qui interviennent alors directement dans les classes.