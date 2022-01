Éducation : 30 % des écoles fermées en Lozère selon SnuiPP-FSU

Professeurs, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves. Ils étaient 150 à Mende pour protester contre le protocole sanitaire à l'école. Dans le cortège Brice directeur de l’école de Montrodat : "les écoles restent ouvertes et on est tous pour que les écoles restent ouvertes, mais dans de bonnes conditions. Là, ça ne fonctionne pas". Michel exerce à la vie scolaire à Meyrueis : "le sentiment général, c'est une certaine fatigue. Des semaines non plus à 40 heures, mais à 50 heures. On prend sur nous, mais ça ne peut pas durer. C'est un peu la raison pour laquelle on est dans la rue et c'est la raison pour laquelle nous manifestons aujourd'hui."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Mathilde est enseignante à l’école de Barjac : "tous les jours, on apprend les modifications du protocole par les médias. Heureusement que vous êtes là parce que sinon, on ne serait pas au courant. Mais là, quand même, on aimerait surtout être moins méprisés et un peu respectés et qu'on nous donne les moyens de fonctionner avec des écoles ouvertes. C'est, à mon avis, très important qu'elle reste ouverte, mais avec des élèves dans les classes de préférence, quand même. Il n’y a pas de moins en moins d'élèves, mais on a quand même des classes qui se vident par vagues quand il y a des séries de tests à faire. Mais forcément, quand il y a une classe qui doit être testée, les enfants ne sont pas présents dans la classe ou alors ils arrivent à toutes les heures. Et donc, on ne peut pas fonctionner. Je n’ai pas la solution miracle, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire de mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça ne marche pas"