Éducation : 353 signalements pour atteinte au principe de laïcité en novembre, moitié moins qu'en octobre

Invité de franceinfo ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a indiqué que 353 signalements d’atteinte au principe de laïcité ont été recensés dans le second degré au mois de novembre. C'est deux fois moins qu'en octobre, où 720 signalements de ce genre avaient été signalés dans les 59.260 écoles, collèges et lycées du pays.

"Le gros des signalements" - 39 % - concerne "des vêtements, des tenues ou bien des signes religieux ou à intention religieuse", a précisé le ministre. Viennent ensuite les suspicions de prosélytisme (12%), les provocations verbales (12%), les contestations d’enseignements (10%), les refus d’activités scolaires (8%), les revendications communautaires (8%), les autres atteintes (7%) et les refus des valeurs républicaines (4%).

Le ministre opposé à l'uniforme

Quand il y a atteinte au principe de laïcité, "on échange avec les élèves, on échange avec les familles en leur demandant évidemment de retirer le signe ou le vêtement en question", a assuré Pap Ndiaye, et "dans l'immense majorité des cas, on résout les problèmes". "Aller jusqu'à la sanction ça se fait rarement, mais il faut pouvoir bien entendu aller jusqu'à la sanction parce que la loi doit être appliquée", a-t-il ajouté, faisant référence à la loi du 15 mars 2004 selon laquelle "dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit".

Le ministre s'est dit par ailleurs "opposé à une loi qui viendrait plaquer et imposer des tenues scolaires pour l'ensemble des élèves". Le Rassemblement national a prévu de défendre en janvier une proposition de loi en ce sens, à l'Assemblée nationale. "Je pense qu'il serait bien naïf de penser qu'un uniforme viendrait régler les questions de laïcité", puisque "les tenues n'empêchent pas les accessoires", a tranché Pap Ndiaye.

Un indicateur révisé

Jusqu'à septembre dernier, la publication des chiffres relatifs aux atteintes au principe de laïcité était trimestrielle. Désormais le ministère communique une fois par mois, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, qui a promis la "transparence" sur ces sujets.

Après un premier courrier envoyé aux chefs d'établissement mi-octobre, le ministère a annoncé un plan en quatre axes pour renforcer leur accompagnement, leur permettre de mieux repérer les incidents à signaler et davantage les protéger. L'exécutif invite à "sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, lorsqu'il persiste après une phase de dialogue", s'engage à "renforcer la protection et le soutien aux personnels", "appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte" et "renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement".