Éducation : "80.000 enfants mal-logés" en France, la moitié non scolarisée, selon la ministre des Solidarités

80.000 enfant sont mal-logés en France, et la moitié d'entre eux n'est pas scolarisée, déplore la ministre des Solidarités

Une situation "invraisemblable et indigne". Ce mardi matin sur France 2, Aurore Bergé, ministre des Solidarités et de la Famille, a indiqué qu'"à peu près 80.000 enfants" sont mal-logés en France. Et "la moitié d'entre eux n'est pas scolarisée". La ministre évoque ces enfants qui vivent dans des hébergements d'urgence ou dans des hôtels sociaux "parce que la maman a été victime de violences par exemple".

Aurore Bergé a annoncé l'intention du gouvernement de "tripler le nombre de médiateurs sociaux qui vont se rendre dans ces hébergements d'urgence, qui vont se rendre dans ces hôtels sociaux". L'objectif est, dans un premier temps, de "repérer" ces enfants, "parce que c'est difficile de savoir où ils sont", a ajouté la ministre.

Par ailleurs, elle précise que le plan de lutte contre la pauvreté, présenté lundi par le gouvernement, "sécurise l'hébergement d'urgence". Sur le volet du logement, les 203.000 places d'hébergement déjà existantes "seront maintenues en 2024", a annoncé Élisabeth Borne. Le second plan quinquennal "Logement d'abord", dont l'objectif est d'accompagner vers le logement des personnes sans domicile, est aussi inclus dans ce pacte.