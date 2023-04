Éducation : à Joué-lès-Tours, le recteur vante les "stages de réussite" pendant les vacances

De passage à Joué-lès-Tours pour assister aux "stages de réussite" des écoles "Maisons neuves" et "Blotterie", ce lundi, le recteur de l'académie Orléans-Tours Gilles Halbout a assuré des "ressources financières illimitées pour ce genre de projets" qui visent à aider les élèves en difficulté en leur proposant des cours le matin pendant les vacances scolaires.

Des horaires contraignants pour les parents

Si l'argent ne manque pas, les directrices des deux écoles, le recteur et des parents d'élèves présents ont reconnu que les horaires des stages empêchaient certains enfants en difficulté de venir. "Le stage est uniquement le matin, explique Marie, parent d'élève, et on ne peut pas le déposer au centre de loisirs l'après-midi."

"Les parents travaillent, donc l'organisation pour eux est plus difficile, ajoute Florence Vanlerberghe, directrice de l'école primaire "Maisons Neuves". Ils peuvent déposer leur enfant le matin et le récupérer le soir mais pas revenir sur le temps du midi." Dans son établissement, seul la moitié des élèves en difficulté participent au stage.

La solution serait de développer des activités périscolaires l'après-midi, en partenariat avec des associations sportives ou culturelles de la commune. "Ce sera certainement possible pour les prochaines vacances puisque les financements sont au rendez-vous", répond le recteur.