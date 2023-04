Éducation aux médias : France Bleu Poitou à la rencontre de collégiens

L'éducation aux médias et à l'information fait maintenant des enseignements délivrés aux collégiens. À l'occasion de la semaine de la presse, en cette fin mars, plusieurs journalistes et animateurs de France Bleu Poitou ont été à la rencontre d'élèves de Vivonne et Lussac-les-Châteaux.

Aurélie Garcia, animatrice de France Bleu Poitou, devant des élèves du collège Joliot-Curie de Vivonne. © Radio France - Fanny Bouvard France Bleu, radio de service publique, participe depuis plusieurs années à la semaine de la presse dans divers établissements de la Vienne. L' éducation aux médias et à l'information a en effet intégré les programmes scolaires afin d'aider les élèves et citoyens en devenir à identifier les "fake news", informations bidonnées. ⓘ Publicité Interventions à Vivonne et Lussac-les-Châteaux Cette année, dans la Vienne, le collège de Vivonne et celui de Lussac-les-Châteaux ont sollicité des interventions des équipes de Radio France auprès de classes de 4ème. Ainsi, ce vendredi 7 avril, cinq classes de quatrième ont pu participer à un atelier radio et poser des questions à Aurélie Garcia, animatrice de la matinale, et Fanny Bouvard, journaliste-présentatrice. Les élèves de quatrième du collège Joliot-Curie de Vivonne dans leur CDI, avec Fanny Bouvard de France Bleu Poitou. © Radio France - Aurélie Garcia Vincent Hulin, rédacteur en chef-adjoint de France Bleu, a lui rendu visite à des élèves de Lussac-les-Châteaux, où ils ont travaillé sur la rédaction de brèves.