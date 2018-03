Le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, avec le soutien de la région, mènent une opération d'éducation aux médias pour les jeunes Normands de 15 à 25 ans. La date limite de candidature pour participer est fixée à ce samedi 31 mars 2018.

Normandie, France

Le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, avec le soutien de la Région Normandie, reconduit cette année 2018 son opération d’éducation aux médias. Elle est ouverte à tous les jeunes Normands âgés de 15 à 25 ans. L'objectif est d’éveiller leur curiosité et leur esprit critique à l’égard des métiers de la presse. Chaque équipe sélectionnée sera encadrée par un journaliste professionnel et sera mise dans des conditions proches du réel. La date limite de candidature est fixée au 31 mars 2018.